Der Asset Manager BANTLEON baut seinen internationalen Vertrieb aus und hat dafür Maria Vogt, CFA, in die Geschäftsleitung der BANTLEON BANK AG berufen. In dieser Position verantwortet sie den Bereich Business Development, zu dem neben der Leitung des institutionellen Vertriebs auch die Entwicklung entsprechender maßgeschneiderter Anlagestrategien gehört.Zu Maria Vogts bisherigen beruflichen Stationen zählen unter anderem Goldman Sachs International in London (Brokerage für Wandelanleihen) und Fisch Asset Management AG in Zürich (Institutioneller Vertrieb). Zuletzt war sie als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Vermögensverwaltung Diem Client Partner AG in Zürich für den Ausbau der institutionellen Kundenbasis verantwortlich. Maria Vogt ist diplomierte Wirtschaftsmathematikerin (Karlsruher Institut für Technologie) und spricht neben ihrer Muttersprache Deutsch fünf weitere Sprachen.»Wir freuen uns, Maria Vogt für unser Team gewonnen zu haben, weil sie über exzellentes Know-how im Vertrieb sowie der Produktentwicklung verfügt«, erklärt Stephan Kuhnke, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BANTLEON BANK AG.