BANTLEON hat nach der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörden BaFin und FINMA den Kauf der ehemaligen NORD/LB As-set Management AG abgeschlossen, die seit 2018 unter dem Namen Warburg Invest AG firmiert und künftig BANTLEON Invest AG heißen wird. Dadurch ist ein Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 21 Mrd. Euro und einem betreuten Vermögen (AuA) von über 41 Mrd. Euro sowie mehr als 140 Mitarbeite-rinnen und Mitarbeitern entstanden.



»Mit dem Kauf der ehemaligen NORD/LB Asset Management AG haben wir unsere Kernkompetenz Anleihenmanagement noch einmal deutlich gestärkt. So managen wir gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen allein im Sektor Unternehmensanleihen künftig rund 6 Mrd. Euro«, erklärt Stephan Kuhnke, Vorsitzender der Geschäftsleitung der BANTLEON AG. »Aber auch unser Aktienmanagement ist damit deutlich gewachsen und darüber hinaus können wir unseren Kunden jetzt ausgezeichnete Master-KVG-Dienstleistungen anbieten.«



BANTLEON hatte bereits in den vergangenen Jahren das eigene Produkt- und Kompetenzangebot gezielt ergänzt. Beide Unternehmen betreuen in erster Linie institutionelle Kunden. Dabei ist BANTLEON stärker auf aktives Management spezialisiert, während die neue Tochtergesellschaft ihre Portfolios eher kapitalmarktnah auf Basis individueller Kundenanforderungen bewirtschaftet und erstklassige KVG-Dienstleistungen erbringt: Im Rahmen der TELOS-Zufriedenheitsstudie 2022 wurde das Unternehmen als beste Master-KVG am deutschen Markt ausgezeichnet.



»Mit mehr als 30 Portfoliomanagern, drei der weltweit besten Konjunkturanalysten und der kundenfreundlichsten Master-KVG in Deutschland können wir die fundamentalen Ansprüche institutioneller Investoren auf höchstem Niveau und aus einer Hand bedienen«, stellt Kuhnke fest. »Zudem ist BANTLEON jetzt auch Lösungsanbieter für Vertriebspartner, die eigene Fonds auflegen möchten.«



Foto: Stephan Kuhnke © BANTLEON AG