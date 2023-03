Barclays bringt den Renditeknaller zu Wochenbeginn. Die Bank emittiert eine Nachranganleihe (GBP Benchmark) mit unendlicher Laufzeit (junior subordinated note, Contingent Convertible, AT1). Erwartet wird ein Kupon von ca. 9,625%.



Barclays wird mit Baa2, BBB und A gerated. Für den AT1-Bond werden folgende Ratings erwartet: Ba2, B+ und BBB-. Das Settlement erfolgt am 06.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 GBP (Mindestorder 200.000 GBP), ISIN: XS2591803841, das Listing erfolgt in London, die Anleihe unterliegt New York Law. Barclays ist Sole Bookrunner. Aufgrund des Kupons ist von einer hohen Nachfrage auszugehen.



https://www.fixed-income.org/

Foto: © PublicDomainPictures auf Pixabay