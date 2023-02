Der Chemiekonzern BASF emittiert einen Corporate Bond (EUR Benchmark, senior unsecured) mit Laufzeiten von 6, 9 und 12 Jahren: Initial Price Talk: 6 Jahre Laufzeit 4,10% p.a., 9 Jahre Laufzeit ca. 4,34% p.a. und 12 Jahre Laufzeit ca. 4,53% p.a.



BASF wird von Moody´s mit A3 (mit stabilem Ausblick) gerated, von S&P mit A (mit negativem Ausblick) und von Fitch mit A (mit stabilem Ausblick). Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Das Listing erfolgt in Luxemburg, anwendbar ist deutsches Recht. Bookrunners sind Barclays, BBVA, Citi, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial, NatWest Markets.



Details zu den drei Tranchen des neuen BASF Corporate Bond:



- > Laufzeit: 08.03.2029, EUR Benchmark, ISIN: XS2595418323, IPT: Mid Swap +80 bp (ca. 4,10%)



- > Laufzeit: 08.03.2032, EUR Benchmark, ISIN: XS2595418596, IPT: Mid Swap +110 bp (ca. 4,34%)



- > Laufzeit: 08.03.2035, EUR Benchmark, ISIN: XS2595418679, IPT: Mid Swap +130 bp (ca. 4,53%)



BASF erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 87,3 Mrd. Euro (2021: 78,6 Mrd. Euro). Dabei wurde ein EBIT (vor Sondereinflüssen) von 6,9 Mrd. Euro (2021: 7,8 Mrd. Euro) erwirtschaftet. Der Ergebnisrückgang war auf stark gesunkene Ergebnisbeiträge der Segmente Chemicals und Materials zurückzuführen. Beide Segmente verzeichneten niedrigere Margen und Mengen sowie höhere Fixkosten.



BASF erwartet für das laufende Jahr ein moderates Wachstum um 1,6 Prozent für die Weltwirtschaft im Jahr 2023 (2022: 3,0 Prozent). Für die globale Chemieproduktion geht BASF von einem Wachstum von 2,0 Prozent aus (2022: 2,2 Prozent). Das Unternehmen rechnet mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 90 US-Dollar je Barrel Brent und einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,05 US-Dollar je Euro. Die BASF-Gruppe wird 2023 unter diesen Annahmen voraussichtlich einen Umsatz zwischen 84 Mrd. Euro und 87 Mrd. Euro erwirtschaften. Das EBIT vor Sonder­einflüssen der BASF-Gruppe wird voraussichtlich auf einen Wert zwischen 4,8 Mrd. Euro und 5,4 Mrd. Euro zurückgehen. BASF geht von einem schwachen ersten Halbjahr 2023 aus. Eine verbesserte Ergebnissituation im zweiten Halbjahr 2023 erwartet das Unternehmen aus Aufholeffekten, insbesondere in China.



Das Portfolio von BASF umfasst sechs Segmente: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF beschäftigt weltweit über 111.000 Mitarbeiter. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



