Alternative Investments sind in den zurückliegenden Jahren stark gewachsen und zur festen Größe in der Portfolio-Allokation institutioneller Investoren geworden. Nachdem die Anlageklasse im Jahr 2022 mit rund 160 Milliarden Euro das bisher größte Volumen an neuen Mittelzuflüssen verzeichnen konnte, erhielt die Alternatives-Erfolgsstory zuletzt einen Dämpfer: Im Jahr 2023 fielen die Zuflüsse um 35%. Blickt man jedoch voraus, stehen die Aussichten für das Marktsegment weiterhin gut. Denn im aktuellen Marktumfeld mit tendenziell sinkenden Zinsen, spricht einiges dafür, dass die Nachfrage nach Real Estate, Private Debt, Private Equity und Infrastruktur schon bald wieder anzieht. „Wenn die Renditen für klassische Anlagen wie Staatsanleihen sinken, steigt die relative Attraktivität illiquider Assets. Jetzt ist daher ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um das Portfolio mit Alternatives zu stabilisieren und zu diversifizieren“, sagt Tekla Linsner, Leiterin Product & Business Development BayernInvest.



Großer Nachholbedarf bei öffentlichen Bauten und der Energieversorgung



Besonders interessant im Segment der illiquiden Assets seien Infrastrukturprojekte. Weltweit habe sich bei der Instandhaltung und dem Ausbau von Straßen, Schienennetzen, Häfen, Flughäfen, Kommunikations- und Energienetzen ein enormer Investitionsstau gebildet, der nun in den kommenden Jahren hoffentlich aufgelöst werde. Ein wichtiger Treiber sei auch die grüne Transformation der Wirtschaft. So gebe es viele Projekte, die den Ausbau von Erneuerbarer Energieerzeugung oder Energietransition vorantreiben wollen. „Bis 2040 werden weltweit rund 93.000 Milliarden Euro an Infrastruktur-Investitionen notwendig. Mit Investitionen in Digitalisierung , Erneuerbare Energien oder eine umweltfreundliche Transportinfrastruktur wird dabei der Umbau zu einer nachhaltigen Wirtschaft gefördert“, ergänzt Linsner.



BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ESG Fonds



Infrastrukturanlagen sind von Natur aus widerstandsfähig und können über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg ein inflationsgebundenes, langfristiges und nachhaltiges Ertragswachstum generieren. Um Investorinnen und Investoren eine sichere und profitable Beteiligung an diesem Marktsegment zu ermöglichen, hat die BayernInvest in Kooperation mit BlackRock den BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ESG Fonds entwickelt. Der Fonds unterstützt europäische Infrastrukturprojekte. Seine Stärke liegt in der sorgfältigen Auswahl der Investment-Targets durch ein etabliertes Risikomanagement und eine integrierte Nachhaltigkeitsanalyse. Der Fonds steht im Einklang mit strengen ESG-Richtlinien, was ihn zu einer zukunftsfähigen Anlageoption macht, die nicht nur finanzielle, sondern auch nachhaltige Wertsteigerungen anstrebt.



Foto: Tekla Linsner © BayernInvest