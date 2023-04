Der Wechsel an der Konzernspitze der BayWa AG ist vollzogen. Am 1. April übernahm Marcus Pöllinger den Vorstandsvorsitz des Unternehmens. Zeitgleich wechselte Dr. Marlen Wienert in den BayWa-Vorstand, der nun aus Marcus Pöllinger, Dr. Marlen Wienert, Andreas Helber und Reinhard Wolf besteht. Prof. Klaus Josef Lutz, der die vergangenen rund 15 Jahre an der Unternehmensspitze gestanden und die BayWa in dieser Zeit grundlegend neu ausgerichtet hat, schied planmäßig aus dem Vorstand aus. Er soll auf Bitte der Ankeraktionäre für den Aufsichtsrat kandidieren und Manfred Nüssel, der nach über 20 Jahren an der Spitze dieses Gremiums nicht mehr antreten möchte, als Aufsichtsratschef folgen. Die Entscheidung darüber fällt am 6. Juni auf der BayWa-Hauptversammlung.



Marcus Pöllinger



„Ich freue mich auf meine verantwortungsvolle Aufgabe als CEO der BayWa, auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit im neuen Vorstandsteam und mit allen Kolleginnen und Kollegen der globalen BayWa“, sagt Marcus Pöllinger. Der 44-Jährige ist seit 2008 im Unternehmen. Er sammelte früh internationale Erfahrungen innerhalb des BayWa-Konzerns und übernahm anschließend verschiedene Führungsaufgaben innerhalb der BayWa AG. Seit November 2018 ist der Diplom-Betriebswirt Mitglied des BayWa-Vorstands und war bisher für die Bereiche Agrar | Technik, Bau und Energie sowie seit Juli 2021 für die Konzern-IT verantwortlich. Marcus Pöllinger: „Wir werden die BayWa auch weiterhin auf Erfolgskurs halten und die Herausforderungen annehmen, die uns eine zunehmend dynamische Weltlage auferlegt.“



Dr. Marlen Wienert



Dr. Marlen Wienert hat 2006 als Trainee bei der BayWa begonnen. Schon früh übernahm sie Führungsverantwortung in der Marketing- und Mitarbeiterkommunikation der Bereiche Agrar und Technik. Seit März 2021 leitete die 45-Jährige den Geschäftsbereich Agrar | Technik. In dieser Position entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Team den inländischen Betriebsmittel- und Landtechnikvertrieb strategisch weiter, optimierte die internen Prozesse zwischen Produktmanagement und Vertrieb und baute die Digitalisierung des Agrargeschäfts weiter aus. Marlen Wienert: „Als Teil dieses Teams, das die BayWa in die nächsten 100 Jahre führt, werde ich die Zukunft dieses Unternehmens mit all meiner Tatkraft mitgestalten. Nicht nur auf der Führungsebene, auch im gesamten Konzern kommen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Herangehensweisen zusammen. Diese Vielfalt macht uns erfolgreich.“



Andreas Helber



Andreas Helber blickt auf eine 23-jährige Karriere bei der BayWa zurück und ist seit 2010 Finanzvorstand des Unternehmens. Seine berufliche Laufbahn begann der Diplom-Kaufmann bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München. Mit seiner Finanzierungsstrategie, die an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft ist, sicherte der 56-Jährige die langfristige finanzielle Stabilität der BayWa-Gruppe. „Wir stehen als BayWa-Gruppe so gut da wie noch nie in unserer 100-jährigen Geschichte“, sagt Andreas Helber. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neuen Vorstand, der so neu ja auch nicht ist: Wir haben alle in unseren verschiedenen Rollen seit vielen Jahren Verantwortung für den Konzern getragen. Das werden wir mit Umsicht, Freude und Teamgeist auch weiter tun.“



Reinhard Wolf



Auch Reinhard Wolf sieht der Zusammenarbeit im neuen Vorstands-Team mit Freude entgegen: „Mit Marcus Pöllinger haben wir einen äußerst erfahrenen und erfolgreichen Manager als neuen Vorstandsvorsitzenden bekommen. Die BayWa ist bei ihm in den besten Händen.“ Der gebürtige Niederösterreicher Wolf gehört dem BayWa-Vorstand seit 2013 an. Seine Karriere im genossenschaftlichen Umfeld begann 1985 bei der Österreichischen Raiffeisen Warenzentrale in Wien. Seit 2013 ist er Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der RWA mit Sitz in Korneuburg bei Wien.



Foto: Der neue BayWa-Vorstand (von links): Andreas Helber, Marcus Pöllinger, Dr. Marlen Wienert, Reinhard Wolf © BayWa AG / Enno Kapitza