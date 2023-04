Die BayWa begibt eine Hybrid-Anleihe im Volumen von 100 Mio. Euro mit unendlicher Laufzeit. Erster Call Termin ist in fünf Jahren. BayWa hat kein Rating. Die Hybrid-Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN: DE000A351PD9). Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,50% p.a. bis zum ersten Call Termin. Die Hybrid-Anleihe wird im Open Market gelistet. Sole Arranger ist M.M. Warburg & Co.



Der BayWa Konzern engagiert sich weltweit in den Feldern Energie, Agrar und Bau. Als Global Player entwickelt er innovative und nachhaltige Lösungen für die Grundbedürfnisse Ernährung, Energie, Wärme und Mobilität sowie Bauen und Wohnen. Sitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Geschichte des Hauses begann mit dem genossenschaftlichen Landhandel: Die BayWa versorgte den ländlichen Raum mit allem, was die Landwirtschaft braucht.



