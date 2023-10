Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A351YN0, WKN A351YN) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen, die aufgrund neuer großvolumiger Aufträge von international führenden Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation dienen soll. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 11,50% p.a. ausgestattet. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stehen der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00% Schuldverschreibungen 2017/24 (ISIN: DE000A2E4A94), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/24 eine neue Schuldverschreibung 2023/28, einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 30. Oktober 2023 bis zum 22. November 2023 (18 Uhr).



Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 13. November 2023 bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern erfolgen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.



Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierende Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de/ir) verfügbar.



Eckdaten des BDT Media Automation Green Bond 2023/28

Emittentin BDT Media Automation GmbH Format Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Kupon 11,50% p.a. Zeichnungsfrist 13.11.-28.11.2023 Umtauschfrist für Anleihe 2017/24 30.10.-22.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro Valuta 30.11.2023 Laufzeit 30.11.2028 ISIN / WKN DE000A351YN0 / A351YN Sole Bookrunner Quirin Privatbank Financial Advisor Lewisfield Deutschland Internet www.bdt.de/ir



Foto:© BDT