Die BDT Media Automation GmbH, Rottweil, begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro, die aufgrund neuer großvolumiger Aufträge von international führenden Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation dienen soll. Der Kupon beträgt 11,50% p.a. Die Anleihe ist durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifiziert.



BDT hat eine gute Marktstellung bei kompakten Speicherlösungen. Die Gesellschaft profitiert dabei vom weltweit deutlich steigenden Datenvolumen und wächst stark und profitabel. Die Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit sind gut. Der Kupon erscheint mit 11,50% sehr attraktiv.



Transaktionsstruktur

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhalten Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00% Schuldverschreibungen 2017/24 (ISIN DE000A2E4A94, WKN A2E4A9) für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/24 im Nennwert von 1.000 Euro eine neue Schuldverschreibung 2023/28, einen Zusatzbetrag von 20 Euro, also einmalig 2,0%, und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft bis zum 22. November 2023 (18 Uhr).



Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt, d.h. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern durchgeführt. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.



Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierende Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de/ir) verfügbar.



Unternehmen

Die BDT Media Automation GmbH ist ein führender Entwickler und Hersteller hochspezialisierter Systeme zur Datenspeicherautomation sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (z.B. Feeder, Stacker, Alignments). BDT unterteilt die Geschäftstätigkeit in die zwei Bereiche Datenspeicherautomation (Storage Automation) und Papier- und Medienhandhabungsapplikationen (Print Media Handling).



Der Geschäftsbereich Storage Automation umfasst die Entwicklung und Herstellung von kompakten und mittleren Datenspeichersystemen, die hauptsächlich standardisierte Linear Tape Open-Bänder (Spezifikation für Magnetbänder und entsprechende Bandlaufwerke) nutzen. Diese sogenannten Tape Libraries sind Systeme, mit denen sich Daten automatisiert auf Magnetbändern speichern und wieder abrufen lassen. Zu den Kunden zählen u.a. Dell, Fujitsu, HP und IBM. Während BDT im Bereich Storage Automation vor allem mit Serienprodukten wenige OEM-Kunden bedient, umfasst der Geschäftsbereich Print Media Handling im Wesentlichen die Entwicklung und Herstellung von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen für Drucker- und Verpackungssysteme zum Zuführen (Feeder) oder Ablegen (Sacker) von Papier oder anderen flachen Substraten sowie von kleinen Spezialdruckern. Darüber hinaus bietet BDT technische Dienstleistungen im Reparatur- und Wartungsgeschäft an.



Mittelverwendung

Der Emissionserlös aus der Anleiheemission soll vorwiegend zur Wachstumsfinanzierung wie folgt verwendet werden:



- Ausbau der Produktionsanlagen der BDT de Mexico: 2,0-2,5 Mio. Euro

- Ausbau der Fertigung in China: 0,5-1,0 Mio. Euro

- Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation (Cloud): 7,7-8,7 Mio. Euro



Zudem soll der Emissionserlös zur Refinanzierung der Anleihe 2017/24 verwendet werden, die im Volumen von 3,8 Mio. Euro aussteht.



Geschäftsentwicklung

Die BDT Media Automation GmbH konnte ihre starke Geschäftsentwicklung 2022 im 1. Halbjahr 2023 noch weiter steigern. Mit einem Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert von 32,1 Mio. Euro um 75,7% verbessert. Erfreulich dabei ist, dass beide Geschäftsbereiche im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode wachsen konnten. Im Geschäftsbereich Print Media Handling kletterte der Umsatz von 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro, während der Umsatz im Geschäftsbereich Storage Automation sogar noch deutlicher von 28,2 Mio. Euro auf 48,6 Mio. Euro zulegen konnte. In diesem Bereich konzentriert sich BDT seit Anfang 2021 auf Cloud-Lösungen, die angesichts der Entwicklungen im Bereich Big Data, Internet of things und künstlicher Intelligenz aktuell die Wachstumstreiber sind. 2022 wurde über erste Vorserienprodukte für einen der international führenden Cloud-Dienstleister bereits ein Umsatz von rund 10 Mio. Euro erzielt. Dieser Umsatzanteil wuchs im 1. Halbjahr 2023 infolge der Ende 2022 gestarteten Serienproduktion nochmals deutlich auf rund 27 Mio. Euro und soll zukünftig weiter ausgebaut werden.



Ähnlich wie beim Konzernumsatz konnte BDT im 1. Halbjahr 2023 auch sämtliche Ertragskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. So wurde das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mehr als verdoppelt von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro. Daraus resultiert eine verbesserte EBITDA-Marge von 8,2% nach 6,3% im Vorjahr. Per Saldo ergibt sich für das 1. Halbjahr 2023 ein deutlich erhöhter Überschuss von 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro), der zu einem Anstieg des Eigenkapitals auf 4,2 Mio. Euro führte. Die liquiden Mittel nahmen deutlich auf 2,2 Mio. Euro zu.



Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 erwartet die Gesellschaft ein Konzern-EBITDA von mindestens 6 Mio. Euro.



Stärken

- sehr gute Marktstellung bei kompakten Speicherlösungen

- Datenvolumen steigt weltweit deutlich

- Turnaround scheint geschafft, profitables Wachstum

- ordentliche Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit

- Anleihe ist als Green Bond klassifiziert

- vergleichsweise hoher Kupon



Schwächen

- hohe Abhängigkeit von Großkunden

- Gesellschaft hat in den letzten Jahren bei der Kapitalmarktkommunikation geschludert

- Kapitalbedarf für die Vorfinanzierung laufender Projekte im Bereich Storage Automation und für Refinanzierung der Anleihe 2017/24

- Eigenkapitalquote aktuell noch relativ niedrig



Fazit:

BDT hat eine starke Marktstellung bei kompakten Speicherlösungen und profitiert vom weltweit deutlich steigenden Datenvolumen. Die Gesellschaft wächst deutlich und profitabel. Die Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit sind gut.



Die Eigenkapitalquote ist hingegen noch relativ niedrig. Die Gesellschaft ist zudem von Großkunden abhängig. BDT hat in den letzten Jahren bei der Kapitalmarktkommunikation geschludert. Dies könnte die Platzierung der neuen Anleihe erschweren.



Der Kupon erscheint mit 11,50% sehr attraktiv, insbesondere für Anleger, die die BDT-Anleihe 2017/24 in die neue Anleihe umtauschen und eine zusätzliche Umtauschprämie von einmalig 2,0% erhalten.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org



Geschäftsentwicklung/Kennzahlen

2021 2022 2023e 2024e Umsatz 50,4 72,5 100,8 105,5 EBITDA 6,6 7,8 8,8 9,3 EBIT 2,5 5,9 7,0 7,3 Ek-Quote 0,4% 9,0% 18,1% 27,7% EBITDA/Zinsaufwand 2,5 3,3 3,9 4,4 Net Debt/EBITDA 2,7 1,4 1,0 0,6

Angaben in Mio. Euro, Quelle: eigene Berechnungen, pre-money



Eckdaten des BDT Media Automation Green Bond 2023/28

Emittentin BDT Media Automation GmbH Format Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Kupon 11,50% p.a. Zeichnungsfrist 13.11.-28.11.2023 Umtauschfrist für Anleihe 2017/24 30.10.-22.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro Valuta 30.11.2023 Laufzeit 30.11.2028 ISIN / WKN DE000A351YN0 / A351YN Sole Bookrunner Quirin Privatbank Financial Advisor Lewisfield Deutschland Internet www.bdt.de/ir



www.fixed-income.org

Foto: © BDT Media Automation