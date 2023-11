Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), bietet derzeit einen neuen 11,50% Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Die zufließenden Mittel sind für die Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko vorgesehen.



Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Details zum neuen BDT Media Automation Green Bond sind im Anleihen-Check (https://www.fixed-income.org/anleihen-check.html) und im Interview mit dem Geschäftsführer Dr. Holger Rath zu finden: https://www.fixed-income.org/neuemissionen/der-wachstumstreiber-schlechthin-fuer-magnetbaender-und-dazugehoerige-speicherloesungen-ist-die-cloud-dr-holger-rath-bdt-media-automation-gmbh.html



Eckdaten des BDT Media Automation Green Bond 2023/28

Emittentin BDT Media Automation GmbH Format Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Kupon 11,50% p.a. Zeichnungsfrist 13.11.-28.11.2023 Umtauschfrist für Anleihe 2017/24 30.10.-22.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro Valuta 30.11.2023 Laufzeit 30.11.2028 ISIN / WKN DE000A351YN0 / A351YN Sole Bookrunner Quirin Privatbank Financial Advisor Lewisfield Deutschland Internet www.bdt.de/ir



Foto: © BDT Media Automation