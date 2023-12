Die Bechtle AG gibt die erfolgreiche Platzierung von unbesicherten und nicht nachrangigen Schuld­verschreibungen im Gesamt­nennbetrag von 300 Mio. Euro, ISIN: DE000A382293 (die Wandelschuld­verschreibungen) mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Bechtle AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens bekannt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Vorstand der Bechtle AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Bechtle AG auszuschließen.



Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je 100.000 Euro werden zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.



Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,00% p.a. verzinst.



Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 Euro wurde mit einer Wandlungsprämie von 30% über dem Referenzaktienkurs von 42,30 Euro festgesetzt.



Die Bechtle AG wird berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzuzahlen, (I) wenn am oder nach dem 11. Januar 2029 zu irgendeinem Zeitpunkt der Kurs der Bechtle Aktie 130% des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder (II) wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen auf 20% oder weniger des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags gefallen ist.



Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zum 8. Dezember 2028 zu verlangen.



Die Bechtle AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung des weiteren, auch akquisitorischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.



Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.



