Die Berkshire Hathaway Inc. emittiert 5-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro und bei Emission eine Mindestorder von 100.000 Euro. Die Anleihe ist nach New York Law strukturiert und wird zum Handel in an der NYSE zugelassen. Berkshire Hathaway wird von Moody´s mit Aa2 und von S&P mit AA gerated.