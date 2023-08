Die fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Kupon von 3,375% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 3,394%.



Am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Commerzbank, HSBC, LBBW, Société Générale und UniCredit die Orderbücher bei einem Spread von Mid-Swap +10 Basispunkte. Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank fungierte als Co-Lead Manager.



Um 9.40 Uhr erfolgte das erste Buch-Update. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Orders im Wert von mehr als 1 Mrd. Euro in den Büchern. Bis zur Buchschließung um 10.45 Uhr wuchs das Orderbuch auf rund 1,6 Mrd. Euro an, sodass der finale Reoffer Spread bei Mid-Swap +6 Basispunkte fixiert werden konnte.



Insgesamt partizipierten 88 Investoren an dem Sozialen Pfandbrief. Mit 54% wurde der Großteil der Anleihe im Inland platziert. Investoren aus dem Ausland zeigten ebenfalls reges Interesse. 17% der Anleihe ging an Investoren aus dem Raum BeNeLux, gefolgt von den nordischen Ländern und Großbritannien mit 11% bzw. 10%. Die größte Investorengruppe bildeten Banken mit 41%, Fonds (40%) und Versicherungen (8%). Auf Sparkassen und Verbundunternehmen entfielen 21% der Emission.



„Nachdem wir in 2022 unser Social Bond Framework veröffentlicht haben, freuen wir uns sehr darüber, dass wir so kurze Zeit später bereits unseren dritten Sozialen Pfandbrief emittieren und dabei eine so hohe Nachfrage generieren konnten. Social Bonds sind ein integraler Bestandteil unserer ESG-Refinanzierungsstrategie und ermöglichen uns gezielt, eine der zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen zu adressieren, die Bereitstellung von bezahlbaren Wohnraum. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten“, so Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.



Die Berlin Hyp ist 100%ige Tochter der LBBW und auf großvolumige Immobilienfinanzierungen für professionelle Investoren und Wohnungsunternehmen spezialisiert. Außerdem stellt sie den deutschen Sparkassen ein umfassendes Spektrum an Produkten und Dienstleistungen zur Verfügung. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Jahren zentraler Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie. Am Kapitalmarkt nimmt sie eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung nachhaltiger Refinanzierungsprodukte ein. Gleichzeitig fördert sie die Finanzierung nachhaltiger Immobilien, um die Transformation des Immobilienmarktes mitvoranzutreiben und ihren Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Ihr klarer Fokus, über 150 Jahre Erfahrung und die Fähigkeit, zukunftsorientiert die digitale Transformation in der Immobilienbranche aktiv mitzugestalten, kennzeichnen die Berlin Hyp als eine führende deutsche Immobilien- und Pfandbriefbank.



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: © Berlin Hyp