Der Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro trägt einen Kupon von 2,750% und wird von der Ratingagentur Moody's mit Aaa eingestuft. Die Rendite bei Reoffer betrug 2,795%. Die Anleihe ist dabei die erste Grüne Pfandbrief-Emission der Berlin Hyp seit Mai 2023.



Am Mittwochmorgen gegen 8.45 Uhr öffneten die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW und Nordea die Orderbücher für die im Benchmarkformat angekündigte Anleihe bei einem Spread von Mid-Swap +21 Basispunkte.



Um 9.32 Uhr erfolgte das erste Buch-Update. Zu diesem Zeitpunkt waren Orders im Wert von über 1,5 Mrd. Euro in den Büchern. Bis zur Buchschließung um 10.50 Uhr wuchs das Orderbuch auf rund 3,2 Mrd. Euro an und ermöglichte es den finalen Reoffer Spread bei Mid-Swap +14 Basispunkten zu fixieren.



Insgesamt partizipierten mehr als 110 Investoren an der Transaktion. Mit 58% wurde der Großteil der Anleihe im Inland platziert. Im Ausland zeigten insbesondere Investoren aus den Nordics und Österreich/Schweiz mit 13% bzw. 9% starkes Interesse. Die größte Investorengruppe bildeten Banken mit 50%, gefolgt von Fonds / Asset Managern (22%) und Zentralbanken und öffentliche Institutionen (20%). Auf Investoren mit besonders starkem ESG-Fokus entfielen 31% der Emission. Rund 18% der Emission wurden innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe platziert.



„Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage nach unserem Grünen Pfandbrief und das damit einhergehende Vertrauen in die Berlin Hyp. Nunmehr zwanzig ausstehende Green Bonds im Benchmarkformat belegen unsere ESG-Kompetenz am Kapitalmarkt “ so Teresa Dreo-Tempsch, die im Vorstand der Berlin Hyp das Kapitalmarktgeschäft verantwortet.



Foto: © Berlin Hyp