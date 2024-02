Als bester Bookrunner im Bereich German SME Bonds 2023 wird Pareto Securities ausgezeichnet. Pareto Securities begleitete im vergangenen Jahr vier öffentliche Anleiheemissionen: Mutares, HÖRMANN Industries, DEAG Deutsche Entertainment und Katjes International. Alle vier Anleihen konnten voll platziert werden und notieren solide über 100%. HÖRMANN Industries und Katjes International zählen in Bezug auf die Performance zu den besten öffentlichen Anleiheemissionen des vergangenen Jahres (siehe auch Tabelle Seite 9). Aber auch Mutares zählt, insbesondere aufgrund des hohen Kupons, zu den besten Anleiheemissionen des vergangenen Jahres.



Pareto startete Anfang März mit der Mutares, der ersten öffentlichen Anleiheemission im Jahr 2023. Mutares hat auch den höchsten Kupon von allen Anleihen, die 2023 öffentlich platziert wurden. Mutares ist börsennotiert, reportet quartalsweise und macht eine aktive IR-Arbeit. Nach einem katastrophalen Anleihejahr 2022, das durch einen rasanten Zinsanstieg und entsprechend Kursverluste bei ausstehenden Anleihen geprägt war, begann Anfang 2023 ein wahrer Run auf Anleihen. Im Januar 2023 wurde in Europa das höchste Emissionsvolumen eines Januars erreicht, auch im Februar wurde wieder das höchste Anleiheemissionsvolumen aller Zeiten erreicht. Die meisten Anleiheemissionen waren dabei deutlich überzeichnet.



Gründe für den Erfolg

Die Anleiheemissionen von Pareto zeichneten sich durch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Kupons der Anleiheemissionen waren in Relation zu den Kennzahlen sehr attraktiv. Insbesondere HÖRMANN Industries hatte sehr starke Kennzahlen und eine Netto-Cash-Position. Die Anleihe war im Jahresverlauf 2023 und Anfang 2024 an einigen Tagen die Anleihe mit der besten Performance.



Pareto platziert alle Anleihen im sogenannten Nordic Bond-Format. Ausschlaggebend für den Erfolg der Emissionen waren unseres Erachtens aber die Höhe der Kupons und die Kennzahlen. Alle Anleihen hätte man auch problemlos nach deutschem Recht platzieren können.



Interessant erscheint beim Nordic Bond-Format insbesondere das Trustee-Modell, da die Staatsanwaltschaft München dem Vernehmen nach wegen des Verdachts des Betrugs und der Marktmanipulation gegen wesentliche Akteure bei deutschen Anleiherestrukturierungen ermittelt. Insofern ist es klar zu begrüßen, dass beim Nordic Bond-Format von Beginn an andere Player an Bord sind.



Pareto bietet bei Anleiheemissionen i.d.R. auch umfangreiches Research sowie Research-Updates. Dies ist aus Investorensicht eindeutig zu begrüßen.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org