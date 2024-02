Der GRENKE-Konzern, ein Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat Ende September 2023 erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen des ersten Green Bonds von GRENKE (ISIN XS2695009998, WKN A3LNVU) lag bei 500 Mio. Euro und erreichte damit den höchsten Wert einer Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Leasingspezialisten. Der Zinssatz beträgt 7,875% p.a. und die Laufzeit 3,5 Jahre (bis 6. April 2027). Für einen Emittenten mit BBB Rating (S&P und Fitch) war der Kupon sehr attraktiv. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der GRENKE Green Bond wird an deutschen Börsen liquide gehandelt. Am 23.02.2024 betrug der Schlusskurs 107,905%. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, Goldman Sachs und HSBC begleitet.



Neben dem Green Bond hat GRENKE im dritten Quartal 2023 seine Refinanzierung durch ein weiteres Instrument strukturell gestärkt. In Finnland wurde erstmals ein forderungsbasiertes Programm als Refinanzierungsinstrument eingeführt. Asset-backed Commercial Paper Programme (ABCP) sind eine der drei Säulen des Refinanzierungsmixes des Konzerns. Dabei dienen Leasingforderungen als Besicherung der im Gegenzug zur Verfügung gestellten liquiden Mittel.



Im Gesamtjahr 2023 erzielte GRENKE bei einer Deckungsbeitrag 2 (DB2)-Marge von 16,5% ein Neugeschäftsvolumen von 2,6 Mrd. Euro – ein Plus von 12,3% gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2023 war der Vorstand zuletzt von einem Leasingneugeschäft in der unteren Hälfte des Guidancekorridors von 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro ausgegangen.



Neben dem Kerngeschäft IT-Leasinggüter finanziert GRENKE immer mehr Green Economy Objekte wie zum Beispiel eBikes, Solaranlagen oder Wallboxen. Dieses Segment machte 2023 rund 8% des Leasingneugeschäfts aus (2022: 6%). Der Ausbau des Händlernetzwerks ist der zweite starke Wachstumstreiber bei GRENKE. Im Geschäftsjahr 2023 stieg die Anzahl der Handelspartner auf 36,2 Tsd. (2022: 33,4 Tsd.). Auch der Kundenstamm wuchs weiter auf knapp 670 Tsd. (2022: 665 Tsd.). Das Direktgeschäft hatte einen stabilen Anteil von 17,0% am Leasingneugeschäft insgesamt (2022: 18,0%).



„Damit haben wir gleich zwei Meilensteine erreicht“, betont CEO Dr. Sebastian Hirsch. „Mit unserem ersten Green Bond unterstützen wir den Mittelstand gezielt bei seiner grünen Transformation in den mehr als 30 Ländern, in denen wir aktiv sind. Gleichzeitig haben wir zum ersten Mal den Aufstieg in die Benchmark-Klasse geschafft. Das ist wichtig für unser geplantes Wachstum und bedeutet auch, dass wir auf dem nächsten Level angekommen sind.“



Beim GRENKE Green Bond handelt es sich um einen Use of Proceeds Bond, dessen Erlöse zweckgebunden sind für die Refinanzierung von als nachhaltig geltenden Objekten beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcen- und Abfallmanagement. Aktuell macht das E-Bike-Geschäft rund 80% des Green Bond-Portfolios von GRENKE aus. Das Restvolumen verteilt sich auf Photovoltaik- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur, LED-Beleuchtung und Trinkwasseranlagen. Die Mittel werden sowohl für das bestehende Green-Economy-Geschäft als auch für dessen weiteren Ausbau eingesetzt.



Die erste grüne Anleihe von GRENKE ging an institutionelle Anleger, also Vermögensverwalter, Fonds, Banken, Versicherer und Pensionsfonds. Den regionalen Schwerpunkt bildete Europa, insbesondere Anleger aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz kauften den Titel. Bei einem Mindestanlagevolumen von nur 1.000 Euro spricht GRENKE mit seiner Debütemission auch Privatanleger an.



Der GRENKE Konzern ist Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.000 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in mehr als 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN DE000A161N30).



Eckdaten des GRENKE Green Bond 23/27

Emittent Grenke Finance PLC Stauts nicht besichert, nicht nachrangig Kupon 7,875% Rating BBB (S&P), BBB (Fitch) ISIN / WKN XS2695009998 / A3LNVU Emissionsvolumen 500 Mio. Euro Stückelung 1.000 Euro Emissionsdatum 29.09.2023 Laufzeit 06.04.2027 (3,5 Jahre) Lead Manager Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Internet www.grenke.con/de



Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com