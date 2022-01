BKW hat am 27. Januar 2022 am Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige Anleihe über 200 Mio. CHF ausgegeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0% p.a. und eine Laufzeit von 2 Jahren und 8 Monaten. Das sehr hohe Interesse der Investoren unterstreicht das starke Vertrauen in die BKW.



Mit einer Anleihe über 200 Mio. CHF nutzt die BKW die weiterhin günstigen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt, um Ihre am Capital Markets Day im Oktober 2021 vorgestellte Wachstumsstrategie zu vorteilhaften Konditionen zu finanzieren.



Die kurze Laufzeit der Anleihe fügt sich optimal in das bestehende Fälligkeitsprofil ein. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 18. Februar 2022. Die Emission erfolgte unter der Federführung der UBS AG. Die Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt rund 10'500 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und ihren innovativen Technologien bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Kompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Gebäude und Energie an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs- und Wassernetzen.





www.green-bonds.com

Foto: Firmensitz der BKW Gruppe Foto: Firmensitz der BKW Gruppe

©

BKW









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.