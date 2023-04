Der Verwaltungsrat der BKW hat Martin Zwyssig zum neuen CFO der BKW Gruppe und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Der ausgewiesene Finanzexperte bringt langjährige Erfahrung als CFO von börsenkotierten Schweizer Industrieunternehmen mit. Seit 2020 ist Martin Zwyssig Group CFO von Rehau, einem weltweit führenden Unternehmen für polymerbasierte Lösungen im Bau-, Automobil- und Industriebereich. Martin Zwyssig wird seine neue Aufgabe bei der BKW am 1. Juli 2023 aufnehmen. Er folgt auf Ronald Trächsel, der die BKW per Ende Juni verlassen wird.



Martin Zwyssig (58) blickt auf eine langjährige und erfolgreiche Karriere in führenden Schweizer Industrieunternehmen zurück. Während dieser Zeit hat der ausgewiesene Finanzspezialist und Kenner der Schweizer und internationalen Industriebranche zahlreiche Transformationsprojekte erfolgreich umgesetzt und die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Industrie- und Werkplatzes gestärkt. 2018 wurde der promovierte Wirtschaftswissenschaftler vom CFO Forum Schweiz zum CFO of the Year gewählt.



Robert Itschner, CEO der BKW, ist überzeugt: «Wir sind froh, mit Martin Zwyssig eine sehr erfahrene Persönlichkeit für die BKW zu gewinnen und mit ihm unsere Erfolgsgeschichte weiterzuführen.»



«Die BKW ist ein starkes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit einer klaren Richtung. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit meinem künftigen Team und der Konzernleitung», sagt Martin Zwyssig.



Martin Zwyssig folgt nahtlos auf Ronald Trächsel, den Roger Baillod, Verwaltungsratspräsident der BKW, verabschiedet: «Ronald Trächsel hat mit seinem umfassenden Know-how massgeblich zur Erfolgsgeschichte der BKW beigetragen. Verwaltungsrat und Konzernleitung wünschen ihm auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute.»



Der 58-jährige Martin Zwyssig ist verheiratet und schloss sein Studium an der Universität St. Gallen als Dr. oec. HSG ab.



Über BKW

Die BKW Gruppe ist ein international tätiges Energie- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Bern. Sie beschäftigt über 11'500 Mitarbeitende. Dank ihrem Netzwerk von Firmen und ihren innovativen Technologien bietet sie ihren Kundinnen und Kunden umfassende Kompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Gebäude und Energie an. So plant, baut und betreibt sie Energieproduktions- und Versorgungsinfrastrukturen für Unternehmen, Private sowie die öffentliche Hand und bietet digitale Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Das Portfolio der BKW Gruppe reicht heute von der Planung und Beratung im Engineering für Energie-, Infrastruktur- und Umweltprojekte über integrierte Angebote im Bereich der Gebäudetechnik bis zum Bau, Service und Unterhalt von Energie-, Telekommunikations-, Verkehrs- und Wassernetzen. Die Namenaktien der BKW AG sind an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.



Foto: Martin Zwyssig © BKW