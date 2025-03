BlackRock legt neuen Fixed Maturity High Yield-Fonds auf

BlackRock erweitert mit dem BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 sein Fixed Maturity-Angebot in Europa. Der Fonds ermöglicht es Investoren, gezielt in eine sogenannte „Barbell"-Kombi­nation aus hoch­wertigen Staats­anleihen und ausge­wählten High Yield-Anleihen zu investieren. Mit Hilfe des aktiven, Research-basierten Invest­ment­ansatz können Anleger Markt­disparitäten ausnutzen.



„Mit der Aussicht auf weitere Zinssen­kungen durch viele Zentralbanken ist der Opportunitäts­kostenfaktor für Anleger erheblich“, erklärt Jose Aguilar, Head of European High Yield and Long Short Credit Strategies bei BlackRock. „High Yield Fixed Maturity-Fonds ermöglichen attraktive Renditechancen durch eine selektiv zusammengestellte und aktiv verwaltete Kreditstruktur.“ Durch die Beimischung hochqualitativer Staatsanleihen wird das Risiko-Rendite Profil optimiert.



Der Fonds folgt auf den erfolgreichen Start des BGF Euro High Yield Fixed Maturity Fund 2027 im September 2024, das bis dato größte High Yield Asset-Raising der letzten fünf Jahre in der EMEA-Region.



