Am Ende der Pressekonferenz der Fed ist die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kaum verändert bei 4,056% gelegen. Der S&P 500 hingegen notierte fast ein ganzes Prozent niedriger.



Der einzige bedeutsame Unterschied zu den Aussagen der Fed im September war der Verweis auf "laufende Zinserhöhungen", was auf mehrere weitere Erhöhungen über die aktuelle Zinsanhebung hinaus verweist. Die Aussagen zu "kumulativen Straffung" und "geldpolitische Verzögerungen", deutet darauf hin, dass die Fed Wachstumsbedenken berücksichtigt, wenn sich der Leitzins über den "neutralen" Bereich hinaus bewegt.



In der Pressekonferenz gab der Vorsitzende Powell keinen Hinweis darauf, wann die Fed plant, das Tempo der Zinserhöhungen zu verringern. Er verwies auf den nach wie vor starken US-Arbeitsmarkt und die hohe Inflation im Inland, räumte aber auch wirtschaftliche Herausforderungen im Ausland ein, darunter im Vereinigten Königreich.



Wir interpretieren die Fed-Aussagen so, dass wir mit weiteren Zinserhöhungen bis mindestens zum ersten Quartal 2023 rechnen sollten. Wir sehen die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Erhöhung der Leitzinsen um 50 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember bei 50 %. Das passt zu unserer grundlegenden Prognose, dass die Fed den Leitzins im 1. Quartal 2023 bei 4,50% - 4,75% stabilisieren wird.



Ein langsameres Tempo der Leitzinserhöhungen der Fed wäre positiv für Unternehmensanleihen mit hohem Rating und Staatsanleihen. Steigende Leitzinsen wären kein gutes Zeichen für langfristig orientierte Aktienanleger, könnten aber Barmittel und alternative Anlagen begünstigen.



Zu diesen Risiken kommt hinzu, dass die Kerninflation das festgelegte Ziel von 2% dauerhaft übersteigen könnte oder dass es zu einer unerwünschten Lockerung der Finanzkonditionen kommen könnte. Weitere Risiken sind Einbrüche der nationalen Arbeitsmärkte oder der weltweiten Finanzierungsbedingungen.





