Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen befinden sich aktuell auf dem höchsten Stand seit April 2011. Damit erzielen Anleiheinvestoren höhere Erträge, zumindest nominal gesehen. Die realen Renditen sind allerdings immer noch nicht sehr attraktiv: So bleibt die Inflation einstweilen über den Erwartungen – der US-Verbraucherpreisindex lag zuletzt bei 8,6%. Und so stehen auch die Zentralbanken weiterhin unter Druck, die Zinsen schneller anzuheben.



Dies führt zu einer Schwäche bei Anleihen und zu einem Dominoeffekt an den Aktienmärkten. Die Anleger befürchten nach wie vor, dass die Zentralbanken mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die Wirtschaft in eine Rezession treiben werden, um die Inflation wieder auf ihre Zielmarke zu drücken.



Angesichts der hohen und noch steigenden Anleiherenditen am US-Markt haben wir begonnen, unser Engagement in dieser Anlageklasse erhöhen.





