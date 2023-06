Der britische Gasversorger Cadent hat einen 6-jährigen unbesicherten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% p.a. emittiert (ISIN XS2641164491). Die Zinszahlung erfolgt jährlich. Der Emissionspreis beträgt 99,74%.



Cadent Gas (bzw. die Finanzierungs­gesellschaft Cadent Finance, die die Anleihe emittiert hat) werden von Moody´s mit Baa1, von S&P mit BBB+ und von Fitch ebenfalls mit BBB+ gerated. Alle Ratings haben einen stabilen Ausblick.



Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 05.07.2029, das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) betrug 100.000 Euro. Die Anleiheemission wurde von Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Mizuho und SMBC begleitet.



Cadent Gas versorgt 11 Millionen Haushalte und Unternehmen im Nordwesten, in den West Midlands, in den East Midlands, in South Yorkshire, im Osten Englands und im Norden Londons mit Gas. Cadent verwaltet den nationalen Gasnotdienst für alle Gaskunden in Großbritannien.



