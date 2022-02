Österreich kann bei der geplanten Ausgabe einer grünen Bundesanleihe auf günstige Finanzierungsbedingungen hoffen. Grund dafür sei die derzeit starke Nachfrage nach klimafreundlichen Finanzanlagen, meinen Experten der Großbank JPMorgan. Der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) traf die Finanzexperten am Donnerstag im Rahmen seiner London-Reise. Brunner ist am Mittwoch bereits mit dem britischen Finanzminister Rishi Sunak zusammengetroffen.

Ziel der Reise ist es, Erfahrungswerte aus dem Londoner Finanzzentrum im Bereich Green Finance zu sammeln. Österreich plant in den kommenden Monaten die erste Emission einer sogenannten grünen Staatsanleihe. Zudem will Brunner den österreichischen Kapitalmarkt stärken und als Standort für Green Finance etablieren. In London traf der österreichische Finanzminister auch Finanzexperten der Investmentgesellschaft Blackrock und der Großbank JPMorgan. Letztere werden zusammen mit der Bank Austria die geplante Emission des österreichischen grünen Anleihe (Green Bond) begleiten.

Die JPMorgan-Experten strichen die zunehmend wichtige Rolle von grünen Finanzanlagen hervor. Die Nachfrage nach entsprechenden Finanzprodukten übersteige das Angebot deutlich. Aus diesem Grund rechne man bei der geplanten grünen Staatsanleihe auch mit einem "Greenium", sprich einem niedrigeren Zinssatz, den die Republik für ihre Schulden zahlen muss, meint Angelica-Maria Strolz. Die Österreicherin ist bei JPMorgan für Anleihenmärkte zuständig und begleitet die Emission. Laut Brunner sollen mit Hilfe der geplanten Green Bonds vorrangig Energie- und Infrastrukturprojekte finanziert werden.

Investoren würden sich aber nicht allein auf ein grünes Label verlassen und interessierten sich zunehmend für den tatsächlichen Inhalt ihrer Finanzanlagen, betonte Chuka Umunna, der sich bei JPMorgan um den Bereich Soziales und Nachhaltigkeit (ESG-Kriterien) kümmert. Mit Blick auf den Streit rund um die EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen zeigte man sich bei JPMorgan daher gelassen. Diese Taxonomie werde nur geringen Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben.

Brunner betonte im Gespräch mit den Finanzexperten aber noch einmal die Ablehnung Österreichs gegenüber der Taxonomie, da auch Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird. Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte vor Kurzem an, dagegen eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einreichen zu wollen. Die Taxonomie bestimmt, welche Finanzanlagen als nachhaltig bezeichnet werden. Bei der Transition hin zu einer emissionslosen Energiegewinnung, seien Übergangslösungen wie Gas nötig, sagte Finanzminister Brunner heute. Diese würde aber eher in eine Übergangstaxonomie gehören und nicht in eine "grüne Taxonomie".

Am Vortag hatte Brunner bereits seinen britischen Amtskollegen Rishi Sunak getroffen. Auch hier war Green Finance ein Gesprächsthema. Großbritannien hatte vergangenen September zum ersten Mal eine grüne Staatsanleihe ausgegeben und dabei laut offiziellen Angaben 10 Mrd. Pfund (11,85 Mrd. Euro) eingenommen. Damit Österreich von der britischen Erfahrung lernen kann, soll es nun zu einem Austausch von Ministeriumsexperten beider Seiten kommen, hieß es nach dem Treffen.

Brunner habe sich mit dem britischen Finanzminister Sunak zudem über die hohen Energiepreise und entsprechende Hilfsmaßnahmen für Haushalte ausgetauscht. Im Vereinigten Königreich sollen demnach 80 Prozent der Haushalte einmalig 150 Pfund (178 Euro) erhalten, um die hohen Energiekosten abzufedern.

Am Mittwochnachmittag hielt Österreichs Finanzminister zudem einen Onlinevortrag vor Studenten des Londoner King's College, bei dem es unter anderem um die öko-soziale Steuerreform ging. Am Abend sprach Brunner dann vor Vertretern des Austrian Finance Network, einem Netzwerk von Österreicherinnen und Österreichern, die in der Londoner Finanzbranche tätig sind.

spo/itz/cs