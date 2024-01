Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund steht offenbar kurz vor der Platzierung einer 30 Jahre laufenden Anleihe per Syndikat mit Laufzeitende 2054. Darauf deuten Informationen aus Kreisen von Banken hin, die bei der Emission federführend sein sollen. Beauftragt wurden demnach BNP Paribas, Bank of America Securities, Citi, Commerzbank, Credit Agricole CIB und JP Morgan. Bei Begebung über ein Syndikat werden die jeweiligen Papiere von einer ausgewählten Gruppe von Banken direkt an Investoren vermittelt. Die Transaktion solle in naher Zukunft eingeführt und bepreist werden, vorbehaltlich der Marktbedingungen, so eine der Banken am Montag.

In der Emissionsplanung des Bundes für 2024 Ende Dezember hieß es ohne konkrete Termine, dass über Syndikate bis zu 12 Milliarden Euro in die Kassen des Bundes fließen sollen. Darunter solle auch ein Syndikat im grünen Segment sein.

January 29, 2024 06:54 ET (11:54 GMT)