Die spanische CaixaBank begibt einen 4-jährigen Social Bond (Senior Non-Preferred) mit einer Laufzeit von 4 Jahren (non call 3 Jahre, Fixed to Floating Rate Note). Erwartet wird ein Spread von 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Folgende Bond Ratings werden erwartet: Baa3, BBB und BBB+. Das Settlement des Social Bond erfolgt am 16.05.2023, die Anleihe hat eine Laufzeit bis 16.05.2027, Standard Call Termin ist der 16.05.2026. Der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Bookrunners sind CaixaBank, Commerzbank, CA-CIB, HSBC und Natixis.



