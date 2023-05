Die Carlsberg Breweries A/S hat eine Anleihe (senior unsecured) mit einer Laufzeitz bis 26.11.2026 (3,5 Jahre) und einem Volumen von 750 Mio. Euro begeben (ISIN XS2624683301, WKN A3LHZC). Die Carlsberg Breweries A/S wird von Moody´s mit Baa2 und von Fitch mit BBB+ gerated. Der Corporate Bond hat einen Kupon von 3,50% p.a., Emissionspreis betrug 99,82%. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Mindestorder betrug 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, MUFG, SEB und UniCredit begleitet. Das Orderbuch umfasste 3,5 Mrd. Euro. Die Anleiheemission war fast 2,7-fach überzeichnet.



Die Carlsberg Breweries A/S konnte im ersten Quartal den Umsatz um 9,8% auf 16,4 Mrd. DKK (rund 2,2 Mrd. Euro) steigern.



Foto: © Carlsberg Breweries A/S