2014 hat Guntars Kokorevi?s, der ehemalige CEO der Riga Stock Exchange, das Entsorgungsunternehmen CleanR von der finnischen L&T Gruppe übernommen. Seitdem hat CleanR acht Akquisitionen getätigt, Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Jetzt emittiert CleanR eine Anleihe (Private Placement, Mindestorder bei Emission 100.000 Euro). Der Kupon beträgt 6,00%-7,00% p. a. +3M Euribor.



Unternehmen

CleanR ist das größte Abfallwirtschaftsunternehmen in Lettland. Seit der Übernahme durch Guntars Kokorevi?s, dem ehemaligen CEO der Riga Stock Exchange, ist das Unternehmen durch Akquisitionen und der Eröffnung eines der größten Abfallsortier- und Recyclingzentren deutlich gewachsen. Der Umsatz ist seit 2014 von 29 Mio. Euro auf 53,8 Mio. Euro im Jahr 2021 gestiegen. Das EBITDA konnte von 4,9 Mio. Euro auf 10,1 Mio. Euro gesteigert werden.



CleanR ist mit einem Marktanteil von rund 40% das größte Müllentsorgungsunternehmen von Haushaltsmüll in Lettland. CleanR Verso ist einer der größten Dienstleister für die gewerbliche und industrielle Abfallentsorgung in Lettland und der am schnellsten wachsende Bereich der Firmengruppe. Das Unternehmen sammelt und entsorgt Bauschutt und Sperrmüll sowie getrennt gesammelte Wertstoffe. Vizii ist auf die Reinigung von Bürogebäuden, Supermärkten und Einkaufszentren spezialisiert. Zu den Kunden zählen mehrere große Shoppingcenter sowie die zwei größten lettischen Supermarktketten Rimi und Maxima. Vizii setzt stark auf innovative Reinigungslösungen (Reinigungsroboter, Sprühwaschanlagen usw.). Vizii Urban ist auf Instandhaltungsdienste für städtische Gebiete und Straßen spezialisiert. Das Unternehmen ist im Straßenbau tätig, bietet Winterdienste und die Reinigung von Sanitärbereichen. Za?? Josta ist auf das Recycling von gebrauchten Verpackungen spezialisiert. Verpackungshersteller können sich von der Verpackungssteuer befreien lassen, wenn sie sich dem Recyclingsystem von Za?? Josta anschließen.



Mittelverwendung

Die CleanR-Gruppe plant die Erlöse aus der Anleiheemission zur Finanzierung der geplanten Investitionen und M&A-Transaktionen zu verwenden. Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:



- Kauf einer 40%igen Beteiligung an Zala Josta: 4 Mio. Euro

- Übernahme des Gebietsverwaltungsgeschäfts: 6,5 Mio. Euro

- Erwerb eines Entsorgungsunternehmens: 1,5 Mio. Euro

- Investition in ein Straßenbauunternehmen: 2,5 Mio. Euro

- Erweiterung der Kunststofffabrik durch Aufnahme der Plattenproduktion: 2,5 Mio. Euro



Geschäftsentwicklung

Die Firmengruppe erzielt stabile und gut planbare Umsätze. Im Jahr 2021 wurde mit der Müllentsorgung von Privathaushalten 25,8 Mio. Euro umgesetzt. In diesem Bereich wurde mit 6,0 Mio. Euro auch ein Großteil des EBITDA erwirtschaftet. Im Jahr 2020 erhielt die Firmengruppe das Recht, für die nächsten 7 Jahre in zwei Gebieten von Riga, Abfallbewirtschaftungsdienste anzubieten. In diesen Gebieten leben 53% der Bevölkerung von Riga.



CleanR wächst stark durch Akquisitionen. Lediglich im Jahr 2020 war der Umsatz bedingt durch die Covid-Pandemie leicht rückläufig. Im laufenden Jahr soll der Umsatz von 53,8 auf 68 Mio. Euro gesteigert werden. Im kommenden Jahr könnte der Umsatz der Firmengruppe auf über 100 Mio. Euro steigen, hiervon dürften Zala Josta und Roadeks bereits 19 Mio. Euro zum Gruppenumsatz beitragen. Das EBITDA könnte im kommenden Jahr auf ca. 17 Mio. Euro steigen.



Stärken:

- starke Marktstellung, starker Track Record, überwiegend stabile und gut planbare Cashflows

- hohe Eigenkapitalquote, Gesellschaft nutzt nur in geringem Umfang Leasing und Bankkredite, die Gesellschaft hat 4,6 Mio. Euro liquide Mittel (Stand: 30.06.2022)

- starke Kennzahlen, starke Covenants

- nachhaltiges Geschäftsmodell (Recycling) mit klaren ESG-Zielen

- Börsengang/weitere Stärkung des Eigenkapitals möglich (siehe auch Interview)

- Floater sind in Zeiten hoher Inflation für Investoren besonders attraktiv



Schwächen:

- konjunkturelle Risiken im Bereich gewerblicher Müllentsorgung

- aus Sicht internationaler Investoren möglicherweise geopolitische Risiken

- Börsenlisting erfolgt im Baltikum erst Monate nach der Anleiheemission



Fazit:

Wenn der ehemalige CEO der Börse ein Unternehmen übernimmt und dieses Unternehmen eine Anleihe emittiert, dann sind die Erwartungen sehr hoch. Aber CleanR bietet alles, wonach Bondinvestoren suchen: eine starke Marktstellung, eine solide Bilanzstruktur und stabile Cashflows. Die CleanR-Anleihe passt zudem gut ins Beuteschema von ESG-Investoren (Abfallentsorgung, Recycling). Die Firmengruppe hat klar definierte ESG-Ziele, so möchte man z. B. in fünf Jahren kein Diesel mehr verbrauchen.



Im Bereich der gewerblichen Müllentsorgung gibt es konjunkturelle Risiken. Das Börsenlisting erfolgt zudem, wie im Baltikum üblich, erst Monate nach der Emission.



Angesichts der stabilen Cashflows erscheint die CleanR-Anleihe mit einem Kupon von 6,00%–7,00% p. a. +3M Euribor sehr attraktiv.



Christian Schiffmacher



Unter www.fixed-income.org > „Neuemissionen“ ist auch ein Interview mit dem Management zu finden.



Geschäftsentwicklung

2019 2020 2021 6M 2022 Umsatz 55,5 52,1 53,8 33,2 EBITDA 7,8 10,4 10,1 5,5 Netto Ergebnis 3,6 5,7 5,9 2,5 Eigenkapitalquote 56% 64% 66% 65% Net Debt/EBITDA 0,7x -0,2x -0,1x 0,1x



Eckdaten der CleanR-Anleihe

Emittent AS CleanR Grupa Status Secured Kupon 6,00%–7,00% p. a. +3M Euribor Zinszahlung quartalsweise Laufzeit 3 Jahre Emissionsvolumen bis zu 15 Mio. Euro Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder bei Emission 100.000 Euro Covenants EBITDA Interest Coverage mind. 3,0x

Eigenkapitalquote mind. 30%

Net Debt/EBITDA max. 3,5x Listing Nasdaq Baltic First North, innerhalb von 12 Monaten nach der Emission Bookrunner Signet Bank AG, Riga Internet https://cleanr.lv/en/







