Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) baut ihre strategischen Geschäftsaktivitäten im Bereich Festivals weiter aus und stärkt ihre führende Position im Markt mit der mehrheitlichen Übernahme des renommierten Psytrance-/Goa-Festivals „Indian Spirit“. Das „Indian Spirit“ findet seit 1999 in Eldena bei Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, statt und zählt mit jährlich rund 20.000 Besuchern zu den größten Psytrance-Festivals in Europa. Neben einem hochklassigen Line-up mit den besten DJs der Psytrance-Szene, einer Richtung der elektronischen Musik, werden Besuchern auch diverse Yoga- und Workshop-Angebote, Chill-Out-Areas und eine Marktmeile für Kulinarisches, Bekleidung und Schmuck geboten.



Im Zuge der Übernahme hat myticket, die konzerneigene Ticketing-Plattform der DEAG, als exklusiver Ticketing-Partner von „Indian Spirit“ bereits mit dem Vorverkauf für das Festival 2023 begonnen. Zudem erwartet die DEAG Synergieeffekte im Live-Entertainment-Geschäft sowohl beim Einkauf als auch bei der Künstlerakquise. Die DEAG verfügt damit heute über ein vielfältiges Event-Portfolio mit insgesamt mehr als 30 mehrtägigen und eintägigen Festivals mit aktuell über 580.000 Besuchern in ihren Ländermärkten Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Irland. Hierzu zählen unter anderem die elektronischen Festivals „Nature One“, „Mayday“, „Ruhr-in-Love“ und „Airbeat One“ sowie die Open-Air-Events „Sion sous les étoiles“ oder „Belladrum Tartan Heart“.



Rolf Eggert vom Festivalgründer und -veranstalter Music Eggert wird als Anteilseigner das „Indian Spirit“ gemeinsam mit seinem Team um Geschäftsführer Sebastian Eggert, das komplett beim Festival verbleibt, langfristig weiterführen. Im Juli 2022 übernahm die DEAG die Mehrheit am elektronischen Festival „Airbeat One“ und arbeitet seitdem erfolgreich mit Sebastian Eggert zusammen.



Prof. Peter L.H. Schwenkow: „Das „Indian Spirit“ ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot an Musikfestivals. Wir verfügen über eine international starke Position und ein gut ausbalanciertes Portfolio, das wir in einem stark wachsenden Markt kontinuierlich weiter ausbauen. „Indian Spirit“ wird weitere Impulse für unser Wachstum liefern und unsere Expansion vorantreiben. Wir freuen uns sehr auf die vertiefte Zusammenarbeit mit Sebastian Eggert und seinem Team.“



Vor dem Hintergrund eines zunehmend schwer einschätzbaren Kapitalmarktumfeldes prüft die DEAG zudem frühzeitig verschiedene Optionen zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und hat die IKB Deutsche Industriebank AG mandatiert, die Option zur Begebung einer neuen unbesicherten Anleihe zu prüfen. Eine mögliche neue Anleihe könnte zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 verwendet werden, während aufgrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung bereits ausreichend Liquidität für das absehbare Wachstum zur Verfügung steht.





