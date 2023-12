Auf der EZB-Tagung diese Woche wird keine Zinsänderung erwartet. Zwei Themen werden jedoch im Mittelpunkt stehen: die Diskussion über die QT/den Abbau der Bilanz und die Frage, inwieweit die derzeit am Markt eingepreisten Zinssenkungen zurückgenommen werden sollten.



Die EZB dürfte einen Plan zum Abbau der Bilanz ankündigen, denn es wäre ein seltsamer geldpolitischer Ansatz, eine QT anzukündigen, während sie auf einer Sitzung im nächsten Jahr Zinssenkungen vornimmt. Darüber hinaus erscheinen die Zinssenkungen, die derzeit am Markt für 2024 eingepreist sind, angesichts des makroökonomischen Hintergrunds der Euro-Wirtschaft mit einem langsamen bis stagnierenden Wachstum und einer immer noch über dem Zielwert liegenden Inflation überhöht.



Wir gehen daher davon aus, dass Lagarde während der Pressekonferenz gegen die aktuellen Markteinschätzung argumentieren wird, da die EZB ein Inflationsziel verfolgt und ihre eigenen Prognosen für 2025 eine leicht über dem Ziel liegende Inflation vorsehen. Insgesamt wird der Markt nach Informationen über den geldpolitischen Kurs im nächsten Jahr Ausschau halten, zu dem sich die EZB nur ungern äußern wird, da sie traditionell keine Prognosen abgeben will.



Foto: David Zahn © Franklin Templeton