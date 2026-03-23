Deutsche Anleihen: Abwärtstrend der Kurse setzt sich fort

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag angesichts wachsender Inflationssorgen erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,33 Prozent auf 124,84 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,07 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit dem Jahr 2011.

Die Anleihemärkte sind angeschlagen. Der Iran-Krieg schürt die Inflationssorgen. So sind auch am Montag die Ölpreise gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht zum Sonntag (MEZ) mit der Zerstörung von Energieanlagen im Iran gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Der Iran reagierte unmittelbar und drohte mit der vollständigen Schließung der Straße von Hormus, falls die USA iranische Kraftwerke angreifen sollten. Zudem hat der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, vor der womöglich schwersten Energie-Krise seit Jahrzehnten gewarnt.

Der Abwärtstrend bei den Anleihekursen dürfte sich fortsetzen. Schließlich ist ein Ende des Kriegs nicht in Sicht. Es wird zunehmend erwartet, dass die US-Notenbank und auch die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr die Leitzinsen anheben werden. "Für die EZB werden sogar mehr als drei volle Zinsanhebungen bis Dezember eingepreist", schreiben Experten der Dekabank. "Kommentare von Bundesbankchef Nagel haben dazu beigetragen."

Marktbewegende Konjunkturdaten werden im weiteren Handelsverlauf nicht veröffentlicht. Allerdings spielen Konjunkturdaten im aktuellen Marktumfeld derzeit sowieso nur eine untergeordnete Rolle./jsl/jkr/nas