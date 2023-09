FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel im Kurs nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,13 Prozent auf 129,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im leicht auf 2,75 Prozent.

Zinsauftrieb kam von der US- Geldpolitik . Zwar beließ die Federal Reserve ihre Leitzinsen am Mittwochabend wie erwartet stabil. Neue Prognosen lassen aber eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr möglich erscheinen. Zudem könnten die für nächstes Jahr erwarteten Zinssenkungen schwächer ausfallen als bisher gedacht.

Am Donnerstag steht eine ganze Reihe von Notenbanksitzungen auf dem Plan. Unter anderem entscheiden die Zentralbanken in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, Schweden und Norwegen über ihren geldpolitischen Kurs. Darüber hinaus werden einige Wirtschaftsdaten erwartet, wenn auch überwiegend aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz./bgf/mis