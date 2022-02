FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat mit starken Kursgewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zog bis zum Donnerstagmittag um 0,83 Prozent auf 167,37 Punkte an. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,10 Prozentpunkte auf 0,119 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone gerieten die Renditen unter Druck.

Angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine steuerten Anleger den als sicher erachteten Hafen der Staatsanleihen an. Im Gegenzug gerieten die risikobehafteten Aktienmärkte stark unter Druck.

Russland hat am Donnerstag einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Präsident Wladimir Putin ordnete eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Der Westen hat bereits weitere starke Sanktionen gegen Russland signalisiert. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz soll noch heute über weitere Sanktionen entschieden werden.

"Die Welt steht jetzt vor der schlimmsten globalen Sicherheitsbedrohung seit der Kubakrise von 1962", kommentierte Holger Schmieding, Chefökonom der Berenberg-Bank. "Wenn Russland eine große Bodenoffensive startet, würde sich dies wahrscheinlich zum schrecklichsten Krieg in Europa seit 1945 entwickeln." Die USA und Europa würden wahrscheinlich groß angelegte Sanktionen gegen Russland verhängen.

Extrem stark unter Druck geraten sind die Anleihen ukrainischer Anleihen. So stieg die Rendite der in US-Dollar gehandelten zehnjährigen Anleihen um 6,41 Prozentpunkte auf 20,82 Prozent. Auch die Renditen russischer Anleihen legten zu, wenn auch nicht so deutlich./jsl/la/eas