FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig auf 134,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug stabil 2,46 Prozent.

Im Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer einen ganzen Schwung an US-Daten in den Blick nehmen. Am Nachmittag werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, Daten vom Immobilienmarkt und neue Preiszahlen von den Unternehmen veröffentlicht. Zudem wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve zu Wort melden./bgf/stk