27.07.2026 17:37:38

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - gesunkene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag angesichts gefallener Ölpreise deutlich zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 125,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,13 Prozent.

Ein Ende der US-Angriffsserie belastete die Ölpreise und stützte die Anleihekurse. Die jüngste Pause der US-Angriffe am Wochenende nährte Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Damit wurden die zuletzt wieder gestiegenen Inflationsgefahren gedämpft.

Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Gut informierte Quellen aus Pakistan halten eine limitierte US-Bodenoffensive für immer wahrscheinlicher. Die Bewertung pakistanischer Geheimdienste sei, dass US-Präsident Donald Trump Warnungen seines eigenen Militärs ignorieren und mit einer begrenzten Offensive iranische Küstenregionen einnehmen könnte, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Islamabad.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland belasteten die Anleihen nicht. Das Ifo-Geschäftsklima hatte sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. "Der deutliche Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas ist nur bedingt aussagefähig, weil die meisten Unternehmen die Umfrage vor dem massiven Ölpreisanstieg der beiden letzten Wochen beantwortet haben", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Aber zumindest zeigt der Anstieg, welches Erholungspotential vorhanden ist, falls sich die USA und der Iran einigten und die Straße von Hormus dauerhaft geöffnet würde." Voraussichtlich werde die deutsche Wirtschaft aber auch in der zweiten Jahreshälfte unter den hohen Energiepreisen leiden./jsl/he

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