15.06.2026 17:37:38

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Iran-Einigung lässt Ölpreise sinken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Zuvor haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Die Ölpreise gaben deutlich nach, was an den Finanzmärkten die Inflationssorgen dämpfte.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,39 Prozent auf 126,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,95 Prozent. Die Einigung zwischen den USA und dem Iran sorgt für eine höhere Risikobereitschaft der Anleger. Entsprechend gut war die Stimmung an den Aktienmärkten, während die Anleger einen Bogen um die Festverzinslichen machten.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu und die Energiepreise geben weiter nach", schreiben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Am Markt für Staatsanleihen haben die Anleger auch Zinsentscheidungen von großen Notenbanken im Blick, die in dieser Woche erwartet werden. Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch über den Leitzins entscheiden. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird allgemein nicht mit einer Änderung beim Leitzins gerechnet./jkr/men

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