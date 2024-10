FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,34 Prozent auf 133,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,27 Prozent.

Die Anleihen profitierten von der Aussicht auf deutliche Zinssenkungen in der Eurozone . Zuletzt hatten Aussagen aus den Reihen der EZB für Auftrieb gesorgt und die Rendite im Gegenzug belastet. EZB-Vertreter hatten bei der nächsten Zinssitzung der Notenbank im Dezember eine deutliche Senkung der Leitzinsen um 0,50 Prozentpunkte ins Spiel gebracht. "Die Kommentare unterstreichen, wie sehr sich das Stimmungsbild im EZB-Rat gedreht hat und der schwache Konjunkturausblick im Fokus ist", schreiben die Volkswirte der Dekabank.

Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone gaben am Vormittag widersprüchliche Signale. So hat sich die immer noch trübe Stimmung in der Industrie etwas stärker verbessert als erwartet. Im Dienstleistungssektor verschlechtere sie sich hingegen. Positiv überrascht haben die Zahlen aus Deutschland, wo sich der Industrie- und der Dienstleistungsindikator verbesserten. In Frankreich war es hingegen umgekehrt.

Die Daten bewegen sich aber vor allem in der Industrie weiter auf einem niedrigen Niveau. "Von Trendwende kann keine Rede sein", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Es fehlt an Aufträgen und in Anbetracht noch immer vergleichsweise hoher Zinsen bei gleichzeitig unsicheren wirtschaftlichen Aussichten halten sich die Unternehmen auch mit Investitionen zurück." Die schwachen Daten aus Deutschland und Frankreich ließen wenig Gutes erahnen. "Während der bevorstehenden Wintermonate läuft die Eurozone Gefahr, in die Rezession zu rutschen", schreibt Gitzel./jsl/jkr/jha