FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag an ihre jüngsten Kursverluste angeknüpft und erneut deutlich nachgegeben. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,42 Prozent auf 165,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,27 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit drei Jahren. In den anderen Euroländern stiegen die Renditen teilweise noch deutlicher.

Belastet wurden die Anleihekurse am Nachmittag durch die schwache Eröffnung am US-Anleihemarkt. Am Morgen hatten sich die Anleihen noch vorübergehend erholt. Vor wenigen Wochen hatten zehnjährige Bundeswertpapiere noch negativ rentiert. Zinsauftrieb kommt von der Geldpolitik. Viele Notenbanken gehen derzeit mit Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation vor oder haben dies zumindest signalisiert. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) scheint perspektivisch auf eine straffere Ausrichtung zuzusteuern./jsl/zb