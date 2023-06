FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag deutlich gefallen. Bis zum Nachmittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,90 Prozent auf 133,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,41 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Überraschend starke Daten vom Arbeitsmarkt und zum Bruttoinlandsprodukt belasteten auch die Anleihekurse in Europa. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe merklich gefallen, während Ökonomen überwiegend mit einer Stagnation gerechnet hatten.

Die auf den ersten Blick positive Nachricht dürfte der US-Notenbank Sorgenfalten bereiten. Ein starker Arbeitsmarkt stützt die Lohnentwicklung und treibt die Inflation. Dies könnte die Fed zu weiteren Zinserhöhungen zwingen. Zudem ist die Wirtschaft im ersten Quartal stärker gewachsen als bisher ermittelt. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte bereits am Mittwoch bei einer Konferenz im portugiesischen Sintra nicht ausgeschlossen, den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation weiter zu erhöhen.

Zudem ist in Deutschland im Juni die Inflationsrate gestiegen. "Allerdings sind diese höheren Raten alleine auf die vor einem Jahr erfolgte Einführung von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket zurückzuführen", kommentierte Ralph Solveen, Analyst bei der Commerzbank. Die Inflation dürfte in den kommenden Monaten wieder nachgeben. In Spanien sank sie unterdessen unter die Marke von zwei Prozent, die die EZB für die gesamte Eurozone mittelfristig anpeilt. An der Absicht der EZB, die Leitzinsen weiter anzuheben, dürften die Zahlen nichts geändert haben. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden am Freitag veröffentlicht./jsl/he