FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Grund war die Beruhigung an den Finanzmärkten. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 1,26 Prozent auf 136,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg deutlich auf 2,28 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen deutlich zu. Außerhalb des Währungsraums stiegen sie in der Schweiz besonders stark.

Die gewachsene Zuversicht an den Finanzmärkten belastet die Anleihekurse. Die Notübernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch die Konkurrentin UBS am Wochenende hat mittlerweile doch für mehr Zuversicht an den Märkten gesorgt. So erholten sich die Bankaktien deutlich. Im Zuge der jüngsten Turbulenzen hatten die Anleihenkurse noch deutlich zugelegt. Für Beruhigung sorgte auch US-Finanzministerin Janet Yellen , die weitere Hilfen für angeschlagenen Banken mobilisieren will, falls dies nötig werden sollte.

Die deutlich eingetrübten Konjunkturerwartungen von Finanzexperten haben den Markt in diesem Umfeld nicht belastet. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel im März gegenüber dem Vormonat. ZEW-Präsident Achim Wambach machte die jüngsten Finanzmarktturbulenzen dafür verantwortlich./jsl/jha/