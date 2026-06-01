Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag belastet durch gestiegene Ölpreise deutlich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,23 Prozent auf 125,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,98 Prozent.

Gestiegene Ölpreise heizen erneut die Inflationserwartungen an. Die in der vergangenen Woche erhoffte Einigung zwischen den USA und dem Iran blieb aus. Die Lage verschärfte sich zuletzt sogar. Die iranischen Revolutionsgarden haben einen Vergeltungsschlag nach einem US-Luftangriff gemeldet.

Die Festverzinslichen reagieren stark auf die Ölpreisentwicklung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ihre Leitzinsen anheben wird. Jüngste Aussagen von EZB-Vertretern deuten auch in diese Richtung.

Die in der Eurozone am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im April unter anderem wegen schwacher Geschäfte an den Tankstellen erneut gesunken. Die Stimmung in der Industrie der Eurozone hat sich im Mai laut einer zweiten Schätzung etwas weniger eingetrübt als in einer ersten Schätzung ermittelt. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone blieb im April stabil.

Beachtet werden dürften im weiteren Handelsverlauf vor allem Daten aus den USA. So steht am Nachmittag der Einkaufsmangerindex ISM für die Industrie an. "Regionale Umfragen fielen uneinheitlich aus, lassen per saldo aber eine leichte Stimmungsaufhellung erwarten", schreiben Experten der Helaba. "Insofern scheinen die USA widerstandsfähig gegenüber geopolitischen Herausforderungen zu sein."/jsl/jkr/jha/