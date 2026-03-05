Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Iran-Krieg treibt Inflationssorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat am Donnerstag deutlich nachgegeben. Die Folgen des Iran-Kriegs bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,67 Prozent auf 128,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,85 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,64 Prozent gelegen.

Die Kriegshandlungen im Nahen Osten weiten sich aus. Die Öl - und Gaspreise haben nach einer vorübergehenden Beruhigung daher wieder deutlich zugelegt. "Dies weckt Inflationssorgen und die Angst davor, dass die Notenbanken die bisher als möglich erachteten Zinssenkungen verschieben oder die Leitzinsen sogar erhöhen", heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Wenn der Krieg lange dauere, würden die Auswirkungen für die Konjunktur "nicht gut" sein, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel. "Auch würden dauerhaft erhöhte Energiepreise langfristig auf die Inflation durchschlagen." Für Prognosen sei es noch zu früh. Der EZB-Rat bleibe wachsam, sagte Nagel. "Sollte sich das Inflationsbild substanziell ändern, sind wir in einer guten Lage, um darauf reagieren zu können."/jsl/jha/