FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag starken Zulauf erhalten. Ausschlaggebend war die sehr schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Sichere Alternativen wie Staatsanleihen waren daher gesucht.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zuletzt kräftig um 1,79 Prozent auf 136,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug deutlich auf 2,25 Prozent. Auch Anleihen anderer Euroländer wie Frankreich oder Italien legten im Kurs erheblich zu.

Nach einer Erholung am Dienstag trübte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder ein. Marktteilnehmer verwiesen auf schlechte Nachrichten von der seit längerem in den Schlagzeilen stehenden Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)). Der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung kategorisch aus. Die Bank ist Großaktionär der Credit Suisse.

Die Meldung traf auf eine ohnehin angespannte Marktstimmung. Bis zum Dienstag hatten Turbulenzen im US-Bankensektor für große Unsicherheit an den Börsen gesorgt. Hintergrund sind Probleme mehrerer regional tätiger Institute, die vornehmlich im Technologiesektor aktiv sind. Prominentester Fall ist die Silicon Valley Bank (SVB), deren Kundeneinlagen die US-Regierung am Wochenende garantiert hat.

Fraglich bleibt, wie die großen Notenbanken auf die angespannte Lage reagieren. Am Donnerstag will die Europäische Zentralbank (EZB) nach bisheriger Planung ihren Inflationskampf mit einer weiteren deutlichen Zinsanhebung fortsetzen. Etwa eine Woche später folgt die US-Zentralbank Federal Reserve, die eigentlich auch Signale für eine weitere Straffung gesendet hat./bgf/la/stk