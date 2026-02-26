26.02.2026 10:52:38

Deutsche Anleihen: Erneut wenig verändert - Eurozonen-Daten im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Kursverlusten zur Wochenmitte haben sich die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg minimal um 0,01 Prozent auf 129,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,71 Prozent.

Damit bewegen sich die Anleihekurse bereits den dritten Tag in Folge in engen Bahnen. Anleger blickten auf frische Konjunkturdaten aus der Eurozone. So hat sich das Wachstum der breit gefassten Geldmenge M3 in der Region im Januar zwar stärker als erwartet beschleunigt. Insgesamt aber entwickele sich die monetäre Expansion weiterhin moderat, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Von der Entwicklung ließen sich weder Inflationssorgen noch Konjunktureuphorie ableiten.

Bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in der Eurozone sei am späten Vormittag das Wirtschaftsvertrauen im gemeinsamen Währungsraum zu beachten, hieß es von der Helaba. Die Vorgaben seien leicht positiv./la/jsl/zb

