FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs deutlich nachgegeben. Händler nannten die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Sichere Anlagen waren daher weniger gefragt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,39 Prozent auf 169,37 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten knapp unterhalb der Nulllinie. Bereits Mitte Januar war die Rendite erstmals seit längerem leicht positiv gewesen.

Anfängliche Kursgewinne verzeichneten italienische Staatsanleihen. Die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Für gute Stimmung an den Märkten sorgte die Wiederwahl des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella. "Damit bleibt Mario Draghi Ministerpräsident und kann weiter an seinen Reformplänen arbeiten", kommentierte Experte Marco Wagner von der Commerzbank. Draghi hatte das hohe Staatsamt ebenfalls angestrebt, konnte sich aber nicht durchsetzen. An den Märkten war mit Draghis Kandidatur vor allem das Risiko rascher parlamentarischer Neuwahlen verbunden worden, das jetzt gebannt scheint.

Der Wahlausgang in Portugal fiel überraschend eindeutig aus, portugiesische Staatspapiere konnten aber nicht profitieren. So gewann die regierende Sozialistische Partei (PS) die Parlamentswahl deutlich. Damit dürfte die Regierung ihre weitgehend marktfreundliche Reformpolitik fortsetzen können.

Im Tagesverlauf sollten Inflationsdaten aus Deutschland Beachtung finden. Erste Zahlen aus den Bundesländern deuten auf einen Rückgang der hohen Inflation hin, der allerdings schwächer ausfallen dürfte als erwartet./bgf/jsl/jha/