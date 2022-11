FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind Donnerstag leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 140,50 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,99 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Kursgewinnen am Vortag. Am Mittwoch hatten ein unerwartet schwacher Anstieg der Einfuhrpreise in den USA die Spekulation auf künftig weniger stark steigende Zinsen verstärkt. Im weiteren Tagesverlauf dürfte das Interesse der Investoren weiter auf Daten zur Preisentwicklung gerichtet bleiben.

Am späten Vormittag steht die Veröffentlichung einer zweiten Schätzung zur Inflation in der Eurozone auf dem Programm, die laut einer ersten Schätzung im Oktober über die Marke von zehn Prozent gestiegen ist.

Experten der Dekabank rechnen bei den Inflationsdaten nicht mit einer größeren Überraschung. Ihrer Einschätzung nach sollte die Inflationsrate der Eurozone in den kommenden drei Monaten in der Nähe der Marke von zehn Prozent verharren, bevor sie ab dem kommenden Februar durch Basiseffekte sinken dürfte.

