FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind nach ihren zuletzt deutlichen Gewinnen mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen um 0,09 Prozent auf 132,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,37 Prozent.

Insgesamt hat sich die Lage an den Anleihenmärkten nach den Turbulenzen infolge der Schlappe der Partei des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron bei der Europa-Wahl erst einmal etwas beruhigt. Zu Beginn der vergangenen Woche waren die Risikoaufschläge für französische Staatspapiere deutlich gestiegen. Zuletzt jedoch hatten die Renditen wieder deutlich nachgegeben. Dieser Trend setzte sich nun am Montag in gemäßigtem Tempo fort.

Macron hatte als Reaktion auf das Europawahl-Ergebnis eine Neuwahl der Nationalversammlung angesetzt, was das Risiko einer politischen Spaltung zwischen Präsidentschaft und Parlament (Kohabitation) heraufbeschwor.

Die Unsicherheit, wie es in Frankreich politisch weitergehen wird, dürfte auch diese Woche anhalten, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Denn nachdem sich in der vergangenen Woche das linke politische Lager zu einer Allianz formiert habe und Marine Le Pens rechtspopulistische Partei Rassemblement National derzeit ohnehin stark sei, drohen Macron und sein moderates Bündnis Ensemble dem Experten zufolge nunmehr in die Defensive zu geraten./la/mis