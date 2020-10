FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Anfängliche Kursgewinne wurden wieder abgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Mittag um 0,02 Prozent auf 175,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,57 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die Kursgewinne an den Aktienmärkten. Zudem hat sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie hat sich sogar überraschend aufgehellt und signalisiert ein robustes Wachstum. Gefallen ist allerdings der Wert für den Dienstleistungssektor. Dieser leidet unter neuen Beschränkungen in der Corona-Krise und signalisiert eine Schrumpfung der Aktivität. Positiv überrascht haben die Zahlen aus Deutschland, während Frankreich schwächelte.

Marktbeobachtern zufolge ist die weitere Entwicklung auch von den Fortschritten bei den Verhandlungen um ein neues US-Konjunkturpaket abhängig. Am Donnerstag hatten robuste Konjunkturdaten aus den US die als sicher geltenden Bundesanleihen unter Druck gesetzt./jsl/bgf/jha/