FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag im Kurs deutlich nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,98 Prozent auf 146,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,53 Prozent.

Nennenswerte Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Gegenwind für die Anleihemärkte stellte die recht gute Stimmung an den Aktienmärkten dar. Sie sorgte für etwas weniger Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Bundesanleihen.

Der sich abzeichnende Zahlungsausfall Russlands hat nach Einschätzung der Dekabank "eher symbolischen Charakter und sollte kaum das Marktgeschehen beeinflussen". In der Nacht auf Montag lief eine 30-Tage-Frist aus, innerhalb derer fällige Zinsen auf zwei Staatsanleihen in Auslandswährung zu zahlen waren. Russland betont, wirtschaftlich in der Lage und auch Willens zu sein, seine Schulden zu bedienen. Dem stehen jedoch scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder entgegen. Deswegen kann Moskau weder auf den Großteil seiner Finanzreserven im westlichen Ausland zugreifen, noch heimische Reserven an westliche Gläubiger weiterleiten./bgf/jkr/jha/