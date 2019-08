FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen Tag nach der ersten Zinssenkung in den USA seit gut zehn Jahren haben deutsche Bundesanleihen im Kurs etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future ging am Donnerstagmittag leicht um 0,09 Prozent auf 174,97 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,43 Prozent. Am Vorabend hatte sie mit minus 0,44 Prozent ein Rekordtief erreicht.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem am Vorabend die Zinssenkung der US-Notenbank Fed die Renditen gedrückt hatte. Zugleich wurde auf einen bremsenden Effekt verwiesen: So hatte Fed-Chef Jerome Powell allzu hohe Zinssenkungs-Erwartungen gedämpft. Er sprach von einer Senkung in der Mitte des Konjunkturzyklus und sagte, es sei keine lange Reihe von Senkungen zu erwarten.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den als sicher empfundenen Bundeswertepapieren keinen nennenswerten Auftrieb verleihen. Die Industriestimmung im Euroraum trübte sich weiter ein. Die Entwicklung war jedoch im Kern bereits bekannt, da es sich nur um eine zweite Schätzung des Instituts Markit handelte./bgf/jkr/jha/