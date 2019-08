FRANKFURT (dpa-AFX) - Sichere Anlagen wie deutsche Bundeswertpapiere waren nach den Rekorden zum Wochenstart am Dienstag zunächst etwas weniger gefragt. Am Markt wurde auf die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen leicht auf 176,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag in der Nähe ihres Rekordtiefs bei minus 0,53 Prozent.

Zur allgemeinen Beruhigung der Lage trug bei, dass China seine Währung Yuan etwas stützte. Die chinesische Zentralbank legte den Mittelkurs des Yuan am Dienstag etwas höher fest. Zudem kündigte sie an, dem Yuan-Markt durch Wertpapierverkäufe Liquidität zu entziehen.

Am Montag hatte ein starker Kursrückgang des Yuan für eine zusätzliche Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gesorgt. Die USA bezichtigten China daraufhin der Währungsmanipulation.

Solide Auftragsdaten aus der deutschen Industrie sorgten ebenfalls für etwas Marktberuhigung. Im Juni hat die deutsche Industrie wesentlich mehr Aufträge erhalten als Analysten erwartet hatten./bgf/jha/